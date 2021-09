Federica Pellegrini è pronta per un nuovo capitolo: “adesso penso sia il momento giusto per diventare mamma”

SportFair

Federica Pellegrini, seppur impegnata ancora nella ISL, ha chiuso un importantissimo capitolo della sua vita ed è pronta ad una seconda vita che si prospetta ricca di emozioni e di amore.

La Divina, che alle Olimpiadi di Tokyo ha confermato la relazione con l’allenatore Matteo Giunta, adesso è pronta per diventare madre e lo ha ammesso in un’intervista a Silvia Toffanin, che andrà in onda domani pomeriggio a Verissimo.

“Diventare mamma? Fino all’Olimpiade c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla. Se è l’uomo giusto? Matteo è la persona migliore che conosco. Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva“, ha dichiarato.

Non poteva mancare un bilancio sulla sua carriera: “è stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina. La nascita della relazione di Matteo? Non volevamo che entrasse il gossip nel nostro mondo fatto di allenamenti e ritmi serrati. Abbiamo cercato di mantenere le figure separate. Lui ha sofferto con me e mi ha sempre sostenuto. Se non ci fosse stato avrei smesso di nuotare molti anni fa. Mi ha dato la forza per credere più in me stessa”.