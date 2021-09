Federica Pellegrini e Martina Carraro sexy ballerine sott’acqua: pubblicato il nuovo ‘reel’ che i fan attendevano [VIDEO]

SportFair

Le azzurre del nuoto sono impegnate nella ISL, tra gare mozzafiato e tanto divertimento. Sono tantissimi i tifosi italiani che seguono con entusiasmo Federica Pellegrini e Martina Carraro, coppia affiatatissima ormai da tempo.

E sui social non mancano le richieste: c’è chi infatti ha chiesto ieri a Martina Carraro un nuovo reel su Instagram in compagnia della ‘Divina’. Le due atlete, amiche, sono ormai famose per i loro divertenti balletti.

Tifosi accontentati! Federica Pellegrini ha postato questa mattina un sexy balletto sott’acqua insieme proprio a Martina Carraro. Atletiche, belle e coordinate, la Divina e la sua collega hanno proprio soddisfatto tutti i loro fan.