La Laver Cup si sposta a Londra, Nadal stuzzica Federer: “doppio insieme il prossimo anno?”

E’ terminata la Laver Cup 2021: il Team Europe ha asfaltato i rivali del ‘resto del mondo’ aggiudicandosi la vittoria per 14-1. Isner e compagni non sono riusciti nella rimonta e la squadra di Matteo Berrettini ha alzato al cielo il trofeo al termine di un weekend spettacolare nonostante l’assenza dei big-3.

Assenza che, probabilmente, non si ripeterà il prossimo anno. Rafa Nadal, infatti, è già motivatissimo e voglioso di tornare in campo e di farlo per la sua squadra, l’Europa. Il tennista maiorchino ha condiviso nelle sue Storie Instagram il video di presentazione della prossima Laver Cup, che si disputerà a Londra, taggando il suo collega Roger Federer e invitandolo ad un “doppio insieme il prossimo anno?”.

I fan sono letteralmente impazziti e non vedono l’ora che arrivi questo momento magico.