Poker di Fantin alle Paralimpiadi di Tokyo, quarta medaglia per l’azzurro: altro argento nei 400 sl S6

L’Italia conquista subito una medaglia nella prima gara del programma odierno di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo, ci pensa Antonio Fantin a portare il tricolore sul podio paralimpico nei 400 stile libero categoria S6. Il nuotatore azzurro conquista un prestigioso argento, arrendendosi solamente allo strepitoso brasiliano Glock, che conferma i pronostici della vigilia e si prende una meritata medaglia d’oro. Nessuna delusione però per Antonio Fantin, autore a sua volta di una prestazione monstre che gli permette di centrare la quarta medaglia in queste Paralimpiadi, ossia tre argenti e un oro. Per l’Italia invece è il trentesimo podio nel nuoto, che diventano cinquantuno considerando tutte le discipline.