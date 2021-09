Bilardo non sa ancora della morte di Maradona: ex calciatori pronti a riunirsi per comunicargli la tragica notizia

SportFair

E’ passato quasi un anno dalla morte di Diego Armando Maradona. Tutto il mondo ha pianto la scomparsa del Pibe de Oro, tranne una persona: si, c’è un uomo che ancora non è a conoscenza della morte dell’ex calciatore argentino.

Stiamo parlando di Carlos Bilardo, ex allenatore che da tempo combatte con la sindrome di Hakim-Adams, una malattia neuro-degenerativa a causa della quale i suoi cari hanno deciso di non comunicargli della morte di Maradona, per evitare terribili conseguenze ed una reazione dolorosa visto il suo forte legame con l’ex calciatore.

Adesso, però, sembra sia arrivato il momento di dire a Bilardo tutta la verità: secondo “La Voz”, i giocatori dell’Argentina campione del mondo nel 1986 si stanno organizzando per riunirsi e dire insieme all’ex tecnico della morte di Maradona e di Sabella.

Sarà un momento sicuramente difficile ed un dolore troppo forte, ma è giusto che Bilardo, che chiede spesso notizie del Pibe de Oro, soprattutto quando guarda partite in tv e in tribuna vengono inquadrate bandiere col suo volto.