Episodio shock in Gran Bretagna, ciclista brutalmente aggredito da un ciclista: pugni in faccia dopo una discussione [VIDEO]

Non c’è pace per i ciclisti! Nonostante le tante ed infinite campagne lanciate ogni giorno per proteggere i ciclisti, professionisti e non, per le strade di tutto il mondo, sono ancora tanti gli automobilisti che non riesco a rispettarli.

A confermalo è un video shock che arriva dalla Gran Bretagna, dove un automobilista si è accanito contro un ciclista, che si stava allenando con un gruppetto di altri corridori, afferrando dal braccio per avvicinarlo alla sua vettura e poi prenderlo a pugni in faccia. La scena è stata ripresa dalla telecamera montata nella bicicletta della moglie che è stata poi tamponata dall’automobilista.