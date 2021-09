Emma Raducanu e i 2 milioni vinti agli US Open, la risposta della campionessa britannica è soprendente: “lascerò fare i miei genitori”

SportFair

E’ passata poco più di una settimana da quella magica serata che ha incoronato Emma Raducanu campionessa degli US Open 2021. La giovane tennista britannica ha realizzato un sogno, battendo nella finale la coetanea Leylah Fernandez. Un sogno che le consente di mettersi in tasca un ricco bottino di 2,1 milioni di euro. Sono tanti, tantissimi coloro che si domandano cosa farà una giovanissima come lei con tutti questi soldi: la risposta di Raducanu, intervistata nel programma BBC Breakfast, ha sorpreso tutti.

“Lascerò fare ai miei genitori e alla mia squadra. Sono concentrato solo su ciò che amo, ovvero le partite. Possono occuparsene loro!“, ha dichiarato la britannica.

“I miei genitori mi hanno dimostrato un amore duro e forse non l’ho apprezzato come avrei dovuto. Mi hanno abbracciato quando sono tornato, non c’erano pazzie o grandi festeggiamenti. Sono molto discreti e calmi. Mi dicono solo che loro sono orgogliosi di me è abbastanza“, ha aggiunto Emma Raducanu

“Sono stata via per sette settimane di fila, quindi è stato bello rivedere i miei genitori. Non ho pensato a cosa potrebbe succedere dopo. Ora mi sto divertendo e sono rilassante e rigenerante“, ha concluso.