Elisa Balsamo immensa! Capolavoro azzurro a Bruges: è lei la nuova campionessa del mondo

L’estate è finita, ma con lei non sono terminati invece i successi azzurri nello sport! L’Italia oggi festeggia per una strepitosa vittoria ai Mondiali di ciclismo di Bruges: in Belgio Elisa Balsamo ha vinto la prova in linea su strada donne elite.

L’Italia ritrova il gradino più alto del podio nella gara femminile dieci anni dopo l’ultimo successo azzurro. Le azzurre sono state autrici di una prova di gruppo impeccabile grazie alla quale Elisa Balsamo è riuscita a battere la favorita Olanda, lasciandosi alle spalle Marianne Vos, argento. Terza invece la polacca Niewiadoma.

L’azzurra ha chiuso la gara di oggi, partita da Anversa e terminata a Leuven, dopo 157,7 km, col tempo di 3h52’27”.