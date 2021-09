Dovizioso avverte gli avversari: “secondo me non mi temono, ma sono qui per giocarmela”

SportFair

Lo scorso weekend Andrea Dovizioso ha fatto il suo grande ritorno in MotoGP. Il forlivese, che aveva deciso di prendersi un anno sabbatico e che aveva lavorato per un po’ di tempo con Aprilia per aiutare la casa di Noale a migliorare la moto, ha deciso di accettare l’offerta della Yamaha e di essere quindi un pilota Petronas per il resto della stagione attualmente in corso e per la prossima.

Il primo weekend di gara non è stato soddisfacente per Dovizioso, che ovviamente ha dovuto prendere un po’ le misure con la nuova moto per capire su cosa lavorare e come migliorare, ma il forlivese sta piano piano prendendo confidenza con la moto, anche grazie ai test in corso a Misano e sa che potrà dire la sua.

“Il mio feeling con la moto è migliorato. Sono riuscito a guidare in modo più aggressivo. È bello quando riesci a sentire che c’è ancora del margine in base a come guidi. È stato un elemento decisamente positivo. Sono riuscito a lavorare sulla frenata ed adesso sento meglio la moto. Sono felice non solo per il miglior feeling in frenata, ma anche per l’ingresso e la percorrenza in curva. Ho dovuto adattare il mio stile di guida alla Yamaha, ma anche alle Michelin ed al differente bilanciamento. Il tempo non è ancora ottimale, ma non mi sono sentito a disagio. Continueremo a lavorare domani, ci sono ancora delle cose da capire, ma è stato un bel giorno“, ha affermato dopo la giornata di ieri.

Tornando alla gara di domenica, alla ‘rosea’, il forlivese ha spiegato come nonostante il risultato il Gp di Misano non è stato poi un disastro: “mi immaginavo di non riuscire a fare risultato, ma la vera paura era di non ritrovare il ritmo. Invece negli ultimi 11 giri non sono andato male. Nel weekend erano due gli aspetti fondamentali: lavorare sulla posizione, e con soli 45’ a ogni turno puoi fare praticamente nulla, e girare con gli altri, che per me è stato uno choc enorme. Ma al secondo giorno mi son trovato subito meglio. È incredibile come testa e corpo riescano ad adattarsi. A me è bastata una notte”.