Ducati on fire! Splendida pole di Bagnaia, doppietta Rossa a Misano! Quartararo terzo con scivolone

SportFair

Un sabato pomeriggio di fuoco a Misano! I piloti della MotoGP hanno regalato spettacolo puro nelle qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Quartararo e Bagnaia hanno fanno entusiasmare il pubblico italiano presente in tribuna.

Carico a molla, motivatissimo dalla sua prima vittoria in MotoGP, Pecco Bagnaia ha tirato fuori gli artigli, senza mai arrendersi e prendendosi una splendida pole position. Quartararo nel finale, nel tentativo di riagganciare il ducatista, è caduto, dicendo addio ad ogni chance di prendere la pole position.

Doppietta Ducati a Misano, con Miller che si è piazzato alle spalle del suo compagno di squadra, lasciandosi dietro il francese della Yamaha. Alle spalle di Quartararo, ancora le Ducati: i piloti del team Pramac, Jorge Martin e Zarco si son piazzati infatti quarto e quinto.

Settimo invece Marc Marquez, proveniente dalla Q1, caduto ancora una volta sul circuito di Misano, mentre Maverick Vinales ha chiuso in top 10.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “sono contento, molto. E’ sempre bello partire in pole, penso che il team faccia le cose davvero alla perfezione. Siamo partiti un po’ prima perchè volevo meno persone possibili dietro che mi seguissero, secondo me stiamo lavorando da dio. E’ da Aragon che mi trovo bene con la moto e non abbiamo toccato niente e tutto sta funzionando benissimo“.

Miller: “ci sono tante Ducati e solo una Yamaha, ma siamo in una buona posizione, siamo stati forti per tutto il weekend. Sono entusiasta in vista della gara di domani, c’è ancora un punto interrogativo riguardo il meteo, ma speriamo di guidare sull’asciutto, noi daremo sempre il massimo“.

Quartararo: “su un giro è impossibile batterli. Dobbiamo lavorare su questo, non mi ricordo mai così tante qualifiche così tanto piene di rosso, ma noi ci proviamo, ho provato tutto oggi, ma dalla prima curva ho visto che non funzionava, ma il passo nostro è veramente forte ed è la cosa più importante per domani“.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Miller, 3. Quartararo

2ª fila: 4. Martin, 5. Zarco, 6. Espargaro P.

3ª fila: 7. Marquez M, 8. Espargaro A., 9. Rins

4ª fila: 10. Vinales, 11. Mir, 12. Bastianini

5ª fila: 13. Nakagami, 14. Pirro, 15. Marini

6ª fila: 16. Morbidelli, 17. Binder, 18. Bradl

7ªfila: 19. Marquez A., 20. Lecuona, 21. Oliveira

8ªfila: 22. Petrucci, 23. Rossi, 24. Dovizioso