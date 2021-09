Il momento tanto atteso è arrivato: Pochettino ha scelto Donnarumma per PSG-Manchester City

SportFair

Il momento di Gigio Donnarumma sembra essere finalmente arrivato, il miglior giocatore dell’ultimo Europeo è pronto a prendersi la porta del Paris Saint-Germain nella partita più importante di questo inizio di stagione, ovvero quella contro il Manchester City. L’ex Milan dovrebbe partire titolare facendo il suo esordio assoluto in Champions League, trofeo che ha sempre sognato di conquistare fin dai primi anni della sua carriera. Domani potrebbe compiere il primo passo di questo nuovo percorso, vincendo il ballottaggio con Keylor Navas e tornando in campo dopo due panchine consecutive. Mauricio Pochettino non si è esposto in conferenza stampa preferendo non dare vantaggi a Pep Guardiola, che scoprirà la formazione del PSG a pochi minuti dal fischio d’inizio. Dubbi però non sembrano essercene, Donnarumma si prepara a scendere in campo contro il Manchester City: un’occasione da non fallire per diventare una volta per tutte il titolare della porta parigina.