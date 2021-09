Donnarumma prende le difese di Jorginho dopo il rigore sbagliato: “il suo stile? In allemanento ci sfidiamo e segna sempre”

La sfida di ieri tra Italia e Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi italiani dopo le gioie degli Europei.

Uno degli argomenti più chiacchierati è l’errore di Jorginho dal dischetto: il calciatore azzurro ha sbagliato un calcio di rigore e non mancano le critiche.

Ad intervenire a difesa di Jorginho è stato Donnarumma in un ‘intervista ai microfoni di RSI: “lo stile nel calciare i rigori di Jorginho? In allenamento facciamo le sfide e mi fa sempre gol. Purtroppo stasera non ci è riuscito, ma sappiamo tutti che è un rigorista incredibile. Purtroppo capita di sbagliare. Ci riprenderemo alla grande, siamo un grande gruppo e questo ci porterà molto lontano“, ha affermato il portiere del PSG.

Non è mancato poi un commento sulla partita: “in queste gare devi essere concentrato fino alla fine, è normale. Quando la palla non vuole entrare devi essere concentrato fino alla fine. Abbiamo fatto una grande gara in tutti i settori e sono convinto che nelle prossime gare ci rifaremo“.