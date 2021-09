Djokovic teme Berrettini in vista dei quarti agli US Open? “Se serve bene è un duro”

SportFair

Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli US Open, grazie alla vittoria di ieri sera contro il tedesco Otte, che ha lottato fino alla fine nonostante un brutto infortunio alla mano senza però riuscire a mettere in difficoltà l’azzurro.

Il 25enne romano tornerà in campo domani a New York, per sfidare Novak Djokovic per un posto in semifinale. Il numero 1 al mondo ha trionfato nella notte contro Brooksby in rimonta, dopo aver perso il primo set ed è consapevole di quanto Berrettini possa essere un rivale davvero duro, ma spera che il risultato possa sorridergli ancora, come accaduto negli ultimi incontri con l’italiano: “Berrettini è il martello del tennis, è stabilmente nella top ten. Se serve bene, è un duro. Giocheremo il terzo Grande Slam di fila uno contro l’altro, speriamo che il risultato sia lo stesso dei due precedenti“, ha dichiarato in vista del prossimo match.