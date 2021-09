Djokovic passa il turno agli US Open, la ‘meditazione’ post vittoria agli ottavi è esilarante [VIDEO]

SportFair

Sono iniziati a New York i quarti di finale degli US Open: nella notte saranno tantissimi gli appassionati italiani che metteranno la sveglia per seguire l’incontro tra Berrettini e Djokovic, che lotteranno per un pass in semifinale nello Slam statunitense.

Due tipi davvero tosti in campo, ma che sanno bene come divertirsi e rilassarsi dopo un incontro importante. Novak Djokovic non smette mai di stupire: il numero 1 al mondo dopo aver vinto la sfida contro Brooksby agli ottavi di finale, ha ‘meditato’ sul suo successo in maniera alquanto bizzarra.

La moglie del tennista serbo, Jelena, ha infatti postato sui social un video che ritrae il post-partita di Djokovic: Nole si è rilassato lavando i piatti. “Ecco come medita Novak dopo il match a tarda notte all’@usopen 🤣😍♥️ È il mio MVP in cucina“, ha scritto la moglie di Djokovic sui social.