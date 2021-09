Incidente Hamilton-Verstappen, arriva la decisione della Direzione Gara: la Red Bull mastica amaro

SportFair

Poche ore di discussioni e poi la comunicazione definitiva: la Direzione di Gara ha deciso di penalizzare Max Verstappen per l’incidente avvenuto con Lewis Hamilton durante il GP d’Italia, esattamente alla prima chicane del circuito di Monza. Sentiti i protagonisti e analizzata la dinamica del crash, i Commissari hanno preso la decisione di penalizzare l’olandese della Red Bull con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del GP di Russia, in programma domenica 26 settembre. Gli Steward hanno dunque considerato maggiormente pericolosa la manovra di Verstappen, colpevole di non aver dato spazio a Hamilton e di aver dunque causato il contatto. Un’occasione ghiotta dunque per Lewis si presenterà a Sochi, dove grazie alla penalità inflitta all’olandese potrebbe ridurre il gap dal leader del Mondiale.