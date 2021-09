Entra in campo per scattarsi un selfie con Depay: 15 mesi di Daspo per un piccolo fan olandese di 13 anni

SportFair

Olanda-Montenegro sarà l’ultima partita che vedrà dal vivo Amin, almeno per i prossimi 15 mesi, considerando la pesante squalifica inflittagli dalla Federcalcio olandese. Una sanzione durissima quella comminata a questo giovanissimo tifoso ‘Orange‘ di soli 13 anni, colpevole secondo la KNVB di essere entrato sul terreno di gioco per scattare un selfie con Memphis Depay. Il ragazzino, beccato dalle telecamere, ha raccontato l’episodio a numerose televisioni e questo non lo ha affatto aiutato vista la reazione della Federazione Calcistica dei Paesi Bassi, che lo ha sanzionato pesantemente.

Per aver invaso abusivamente il terreno di gioco, la KNVB ha proibito ad Amin di accedere allo stadio per cinque anni, ridotti poi a 15 mesi (più 45 di condizionale) essendo il primo reato commesso in vita sua. Al ragazzino è stata poi inflitta una multa di 1000 euro, ridotta anche questa a 450: “entrare in campo è vietato a tutti, grandi e piccoli” la nota della KNVB. “Questo può causare situazioni spiacevoli e poco sicure e non è permesso nemmeno se non intendi fare del male, come in questo caso. Un’azione del genere incoraggia anche altri a invadere il campo, come è successo in questa partita“.