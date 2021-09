Si perde il figlio Jack, Peter Crouch preso a pugni dalla moglie: “gli ho lanciato anche la tazzina di caffè”

SportFair

Peter Crouch è sempre stato un tipo determinato in campo e scanzonato fuori, un giocatore letale in area di rigore ma piuttosto distratto nella vita di tutti i giorni. Ne sa qualcosa la moglie Abbey Clancy, arrivata un giorno addirittura a picchiarlo per aver perso di vista il figlio Jack. Intervenuta al podcast Lockdown Parenting Hell, la compagna di Crouch ha rivelato di essersi scagliata contro l’ex Liverpool durante una visita a una fattoria, una volta perso di vista il proprio terzogenito.

Il racconto della compagna di Crouch

Attimi terribili per Abbey Clancy, che ha raccontato di esser subito caduta in preda al panico: “è stata una cosa spaventosa, ho picchiato Peter davanti a tutti. Gli ho tirato addosso una tazza di caffè e l’ho preso a pugni. Non sono a favore della violenza, ma ero totalmente nel panico. Ero terrorizzata. Sono andata in bagno, sarò stata via per un secondo e quando sono tornata Peter se ne stava seduto. Gli ho chiesto ‘dov’è il bambino?’ Jack era scappato nell’area giochi esterna della fattoria, era finito a più di un miglio, lo abbiamo ritrovato vicino a un lago a giocare con degli agnellini. È stato un incubo. Io sono una mamma molto apprensiva con i miei figli mentre lui è rilassato. Così rilassato che sembra ti stia prendendo in giro“.