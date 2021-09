L’Italia segna poco, Cassano massacra l’attacco di Mancini: “Immobile e Belotti? Non so chi sia peggio”

SportFair

Tante occasioni create tra Bulgaria e Svizzera, ma un solo gol per l’Italia che non è riuscita ad andare oltre due pareggi contro due formazioni tutt’altro che imperforabili. La Nazionale di Mancini pare abbia perso la facilità di andare in rete, al contrario di quanto avvenuto ad Euro 2021 dove gli azzurri giocavano bene e segnavano tanto. Il problema secondo Antonio Cassano sono gli attaccanti, non adatti al gioco del ct: “Immobile non sa giocare a calcio, fa fatica, avverte la paura, sbaglia il passaggio a un metro. Ha una sola idea, attaccare sempre la profondità e si muove bene. Ma non sa giocare a calcio, non gioca con la squadra. Mancini pagherebbe per avere 25 anni in meno e fare il centravanti lui della sua Nazionale. Era avvelenato, lo avrà chiamato 50 volte. Va bene la stima ma poi a un certo punto arrivi al Mondiale e o sei dentro o fuori. Se metti Belotti è la stessa cosa se non peggio. Povero Roberto, non so che alternativa può avere”.

Problema di 9

Ospite fisso alla Bobo TV, Cassano ha proseguito nella sua analisi sull’attacco dell’Italia: “abbiamo il grande problema del 9: Raspadori è giovane, Scamacca a livello internazionale non mi convince. Poi certo abbiamo Mancini che è un genio e qualcosa si può inventare. Io avevo detto Pellegrini finto centravanti, mi stuzzica, Zaniolo non credo possa essere adatto. Sono sicuro: Mancini deve provare il falso nove. In Immobile avverto la paura, la palla gli scotta e appena gli arriva la vuole dar via. Caputo? Già facciamo fatica con Immobile, se mettiamo Caputo giochiamo in sei“.