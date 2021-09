Si mette male per Cristiano Ronaldo, compra una Bentley da 250mila euro ma è costretto a lasciarla in garage: agenti della sicurezza a caccia di benzina per CR7

SportFair

Il Regno Unito sta vivendo un momento complicato a causa della mancanza di benzina. Questo problema ha generato una crisi che colpisce milioni di persone, tra le quali anche personaggi del mondo dello sport, come i calciatori.

Tra coloro che stanno soffrendo per la mancanza di benzina c’è anche Cristiano Ronaldo, la cui passione per le auto è ormai nota al mondo intero. Il portoghese, infatti, è rimasto senza benzina per la sua nuova auto, una Bentley dal valore di oltre 250 mila euro.

Secondo il Sun Cristiano Ronaldo è talmente tanto preoccupato dalla situazione da aver mandato due suoi agenti di sicurezza in una stazione di servizio vicino alla sua abitazione per fare rifornimento alla sua auto mentre lui era impegnato col Manchester United nella partita contro il Villarreal. Lì si trovava un rappresentante del Sun che ha seguito i movimenti dei dipendenti del calciatore portoghese, rimasti in attesa per oltre 6 ore senza però riuscire a fare rifornimento.

La Bentley di Cristiano Ronaldo, quindi, probabilmente dovrà restare ferma in garage per un po’, anche perchè nel caso in cui fosse arrivato alla stazione un’autocisterna, gli agenti di CR7 avrebbero potuto mettere solo 35 euro circa di benzina a causa dei limiti posti dalle stazioni di servizio per garantire un approvvigionamento equo.

I calciatori tutti, quindi, dovranno fare a meno delle loro auto di lusso per arrivare agli allenamenti e dovranno trovare, insieme alla squadra, una soluzione per spostarsi dalle loro abitazioni al campo.