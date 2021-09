Baccalà e avocado, Cristiano Ronaldo cambia il menù del Manchester United: i compagni insorgono

SportFair

In campo trascina i suoi compagni a suon di gol, ma a tavola la sua rigidità sta iniziando a stancare. Cristiano Ronaldo sta mettendo in queste settimane il marchio non solo sulle vittorie del Manchester United ma anche sul menù riservato ai calciatori della prima squadra, cosa che non piace affatto ai suoi colleghi. Stando a quanto riferito dal Sun, pare che il portoghese abbia spinto lo chef dei ‘Red Devils‘ a inserire tra i cibi preparati per il team anche alcuni suoi piatti preferiti, tra cui il Bacalhau a Braz: uno stufato di baccalà con patate e uova che gli altri giocatori non gradiscono.

I compagni insorgono

“Cristiano Ronaldo è molto attento alle proteine. Fette di prosciutto, uova, avocado. E gli chef stanno cercando di aiutarlo” ha rivelato una fonte al Sun, ma nessuno dei compagni di CR7 ha intenzione di piegarsi ai suoi desideri culinari. Va bene il rifiuto del dessert, ma intervenire anche sul menù sembra troppo agli altri calciatori del Manchester United, pronti a tutto affinché le loro abitudini alimentari non vengano stravolte dalla rigidità del campione portoghese.