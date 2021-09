Cristiano Ronaldo subito protagonista all’Old Trafford col Manchester United: esordio con gol per CR7 [VIDEO]

SportFair

Cristiano Ronaldo non smette mai di stupire: dopo le polemiche nate attorno alla sua decisione di lasciare la Juventus per iniziare una nuova avventura e trovare nuovi stimoli, l’attaccante portoghese è riuscito nuovamente a zittire tutti, rispondendo in campo al suo debutto col Manchester United.

CR7 si è reso subito protagonista nella sfida tra Red Devils e Newcastle, segnando la rete che ha portato in vantaggio lo United, facendo esplodere l’Old Trafford. Esordio con gol dunque per Cristiano Ronaldo, che dimostra ancora una volta di essere un vero campione e di avere ancora tanto da dire in campo.

Ma non finisce qui: dopo il gol del pareggio del Newcastle, CR7 ha fatto ancora la differenza, segnando un altro gol e portando il suo United nuovamente in vantaggio. Splendida doppietta dunque per il portoghese al debutto in rosso.