Cristiano Ronaldo furioso: vuole tirare il calcio di rigore ma sul dischetto ci va Bruno Fernandes che… sbaglia [VIDEO]

SportFair

Serata amarissima per Cristiano Ronaldo ed il suo Manchester United. La squadra del calciatore portoghese ha incassato una brutta sconfitta contro l’Aston Villa per 0-1, vedendo sfumare la possibilità di un pareggio a seguito di un errore dal dischetto di Bruno Fernandes.

Il mondo intero parla di Cristiano Ronaldo e della sua rabbia post sconfitta: il calciatore portoghese avrebbe voluto tirare il calcio di rigore, incalzato e punzecchiato anche dal portiere avversario, ma sul dischetto, alla fine, ci è andato Bruno Fernandes.

Per convincere CR7 è stato necessario anche l’intervento di Pogba, ma il portoghese si è tranquillizzato solo per pochi secondi: Bruno Fernandes, infatti, ha sbagliato il rigore e Ronaldo non ha di certo apprezzato. Sembra che la Manchester United stiano emergendo i primi problemi di spogliatoio e