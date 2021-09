Cristiano Ronaldo indosserà il numero 7, ma molti tifosi avevano già acquistato la maglia di Cavani: la soluzione del Manchester United

SportFair

Le scorse settimane si è tanto parlato della maglia che Cristiano Ronaldo indosserà al Manchester United, ed era quasi certo che l’attaccante portoghese avrebbe dovuto rinunciare al suo ‘7’, ma la Premier ha concesso una deroga al regolamento che impedisce cambi di numerazione in corsa.

Una decisione che rende tutti contenti in casa Manchester United, anche se molti tifosi avevano già comprato la maglia numero 7, col nome di Cavani, che la possedeva prima di cederla al nuovo arrivato ai Red Devils.

A loro ci pensa però la società: il club ha infatti deciso di risarcire questi tifosi, concedendo loro di cambiare la maglia in loro possesso con quella corretta di Cavani, che indosserà il 21. Ai tifosi basterà recarsi al megastore del Manchester United con la maglia e lo scontrino per ricevere in cambio quella nuova.