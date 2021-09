Cristiano Ronaldo cambia subito casa a Manchester: colpa delle… pecore!

SportFair

Cristiano Ronaldo, per un motivo o per un altro, riesce sempre a far parlare di sè. Dopo l’estate caldissima e l’addio alla Juventus per tornare al Manchester United, l’esordio con gol e la sconfitta all’esordio in Champions League, CR7 è finito sotto i riflettori adesso per motivi di… trascoloco.

Il calciatore portoghese, che aveva scelto una villa da 6 milioni di sterline a Manchester sembra aver deciso di cambiare abitazione a causa dell’insistente belare delle pecore nei campi vicino alla sua dimora.

CR7, adesso, avrebbe scelto una casa da 3 milioni di dollari, di proprietà dell’ex Red Devils Andrew Cole. “Sebbene la precedente proprietà fosse bellissima e immersa nel verde, era anche vicina alle pecore che, la mattina presto, sono molto rumorose. Ed essendo Ronaldo un vero professionista, per lui il riposo e il recupero dopo le partite sono fondamentali, quindi è stato deciso che fosse meglio cambiare casa. C’era un sentiero pubblico che attraversava la proprietà e la strada davanti permetteva di vedere all’interno dei cancelli“, queste le parole di una fonte anonima al Sun.

Non è dunque chiaro quale sia il vero motivo che ha spinto Ronaldo a traslocare, se il fastidio causato dalle pecore o questioni di privacy e sicurezza.