Cos’è successo ad Alice Campello? Problemi di salute per la moglie di Morata: “pensavo fosse il vaccino”

I fan di Alice Campello in allarme! La bella influencer italiana, moglie di Alvaro Morata, sta facendo i conti con dei problemi di salute. Alice ha voluto rassicurare tutti i suoi follower con delle Storie Instagram, nelle quali ha spiegato cosa sta accadendo.

L’influencer aveva fatto allarmare i suoi fan con una foto pubblicata sui social, che ritraeva le sue gambe, inquadrate mentre lei era coricata a letto, accompagnata dalla scritta KO! E’ stata Alice stessa a rassicurare tutti, spiegando i problemi di salute che sta affrontando.

“I problemi che avevo e che pensavo fossero per il vaccino in realtà sono per l’anemia. Anche questa mattina alle 5 non riuscivo a muovermi dal dolore, poi prendo le medicine, riesco a fare tutto quello che devo fare durante il giorno ma arrivo la sera distrutta e senza forze”, ha raccontato.