Mondiali di ciclismo, scelta la squadra azzurra per la prova in linea: Colbrelli e Trentin le punte di diamante

Il dado è finalmente tratto, il ct Davide Cassani ha ufficializzato la lista degli otto corridori che comporranno la squadra italiana nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo, in programma domenica 26 settembre in Belgio. Un team piuttosto simile a quello visto in Trentino, con Sonny Colbrelli che vestirà i panni di capitano a maggior ragione dopo il titolo europeo conquistato nella rassegna tenutasi in Trentino qualche giorno fa. Al suo fianco non mancherà Matteo Trentin, recente vincitore del Trofeo Matteotti, oltre a Diego Ulissi e Gianni Moscon che tenteranno insieme a Giacomo Nizzolo di ritagliarsi il proprio spazio magari in una fuga ristretta. Nella squadra scelta da Cassani c’è spazio anche per Andrea Bagioli, Salvatore Puccio, Davide Ballerini e Alessandro De Marchi che dovranno mettersi al servizio dei capitani. Nove i nomi annunciati, tra questi verranno scelti gli otto titolari a cui si aggiungerà la riserva sul campo, oltre a quella da casa che sarà Lorenzo Rota.