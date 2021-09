Contenuti in anteprima da ogni parte del mondo: Dazn e Snapchat annunciano una nuova partnership globale

SportFair

DAZN (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi), la più nota piattaforma di streaming sportivo a livello mondiale, ha annunciato una nuova partnership globale con Snapchat. In base all’accordo, per tutto l’anno verranno proposti ai tifosi in ogni parte del mondo contenuti di boxe non-stop: dall’accesso al dietro le quinte, dai momenti salienti a nuovi contenuti originali appositamente realizzati in anticipo rispetto al programma di incontri in onda su DAZN. Per la prima volta, gli appassionati di sport potranno godere di contenuti settimanali dedicati alla boxe su Snapchat.

Il nuovo spettacolo “DAZN Fight Week” è stato presentato in anteprima a livello globale sulla piattaforma Discover di Snapchat lo scorso 31 agosto e prevede almeno 18 nuovi episodi in tutte le settimane che precederanno i più grandi combattimenti del prossimo anno.

La “DAZN Fight Week” prevede:

Editors’ Pick;

“The Champ is here” – spazio dedicato ai più grandi campioni di sempre;

“Fight ZN” – programma di news interamente dedicato alla boxe;

“Talk Your****!” – raccolta dei momenti più spettacolari e divertenti dell’intera fight week

DAZN introdurrà, inoltre, uno show settimanale con gli highlights dei migliori incontri, dei pugili e dei momenti più interessanti per un minimo di 52 episodi. Questo non solo consolida DAZN come punto di riferimento per il mondo della boxe, ma rafforza ulteriormente lo streamer sportivo come la casa globale della boxe attraverso tutti i suoi canali in continua crescita. Un partner come Snapchat permette a DAZN di coinvolgere ancora di più gli appassionati di questo nobile sport.

Il nuovo accordo globale arriva dopo il successo della partnership del 2019 limitata ai contenuti di boxe degli Stati Uniti e che ha coinvolto milioni di snapchatter. Basandosi sul successo di questo progetto pilota e sulla recente espansione globale di DAZN, la nuova partnership globale vedrà realizzati almeno 70 episodi, disponibili per gli appassionati di tutto il mondo durante il prossimo anno.

Questa partnership rappresenta un altro esempio di come DAZN abbia l’obiettivo di raggiungere il pubblico attraverso canali innovativi, obiettivo che è parte di una missione più ampia volta a coinvolgere nuovi appassionati, permettendo a uno sport come la boxe di crescere sempre di più a livello globale. Snapchat rappresenta il partner perfetto con cui DAZN può collaborare per rivolgersi a un nuovo pubblico, pronto a innamorarsi di questa disciplina.

Che si tratti di highlights della notte di combattimento, video dietro le quinte o approfondimenti sui pugili migliori, questi nuovi programmi saranno il luogo in cui gli Snapchatter potranno seguire il meglio della boxe da ogni parte del mondo.