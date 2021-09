Si mette male per la Ferrari: Sainz acciaccato dopo l’incidente, Leclerc al centro medico per nausea e mal di testa [VIDEO]

SportFair

Il sabato della qualifica Sprint del Gp d’Italia non è iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari. Durante le Fp2 sul circuito di Monza, infatti, Carlos Sainz è stato protagonista di un brutto incidente.

Un impatto violento per lo spagnolo della Rossa all’Ascari: il pilota della Ferrari è stato ‘salvato’ dai laccetti per il collo, ma è stato comunque necessario un check al centro medico, a seguito del quale Sainz è stato autorizzato a partecipare alle qualifiche del pomeriggio.

Problemi anche per Leclerc: il monegasco, come il suo compagno di squadra, è stato costretto ad una sosta al centro medico a causa di nausea e forte mal di testa, che gli hanno impedito di concludere la sessione di prove. Anche lui è stato autorizzato a tornare in pista, ma probabilmente non sarà al 100% della sua condizione.