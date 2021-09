Perde ma piazza il colpo più bello del torneo: magico ‘tweener’ di Fucsovics contro Sonego [VIDEO]

SportFair

E’ uscito di scena al primo turno a causa della sconfitta subita contro Lorenzo Sonego, ma Marton Fucsovics ha fatto in tempo a regalare il punto più bello del torneo ATP di Metz. Il giocatore ungherese si è esibito in uno splendido ‘tweener’ nel penultimo game del match, lasciando di stucco il proprio avversario. Un colpo utile per salire sul 5-2 prima che Sonego chiudesse i conti nell’ultimo gioco, staccando così il pass per il secondo turno del torneo.