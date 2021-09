Mezzo milione al mese per essere gentile con i tifosi: la pazzesca clausola inserita dal PSG nel contratto di Neymar

SportFair

Cinque anni di contratto a 43.3 milioni di euro a stagione, un accordo faraonico quello firmato da Neymar Jr al suo arrivo al PSG dal Barcellona, riuscito a incassare ben 222 milioni di euro dalla cessione del brasiliano. Un contratto epocale rimasto top secret per alcuni anni, fino alle indiscrezioni rilanciate in questi giorni in Spagna, dove ‘El Mundo Deportivo’ ha reso note alcune clausole inserite nell’accordo tra Neymar al PSG.

Bonus etico

Stando a quanto riferito dai media spagnoli, all’interno del contratto firmato da Neymar ci sarebbe un “bonus etico per salutare i tifosi“, grazie al quale la stella brasiliana incasserebbe ben 6.500.160 euro lordi a stagione (ovvero 541.680 al mese) solo per essere sempre “cortese, puntuale, amichevole e disponibile con i tifosi“. Una cifra che riguarderebbe anche il comportamento da tenere dentro e fuori dal campo nei confronti dei compagni e del club, evitando dichiarazioni che vadano contro l’approccio tattico della squadra. Insomma, trattasi di una clausola che appare come una sorta di ‘imposizione’ ben pagata per un comportamento che, nel mondo del calcio, dovrebbe essere piuttosto scontato da tenere, considerando che sono proprio i tifosi a tenere in piedi l’intera baracca.