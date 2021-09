Capello, si può essere così crudeli? La rivelazione di Ben Foster: “mi ha fatto perdere la nascita di mio figlio, è stato irrispettoso”

I calciatori sono sicuramente persone molto fortunate nella vita, perchè lavorano divertendosi, facendo ciò che amano, ma non per questo non vanno incontro a situazioni spiacevoli, a rinunce importanti che spesso li fanno soffrire.

Nonostante il ricco stipendio, sono tanti i calciatori che soffrono il fatto di non poter trascorrere con la famiglia giornate speciali ed importanti, come compleanni e anche… nascite. Ben Foster ha raccontato di recente come sia stato costretto, ingiustamente, a rinunciare di assistere alla nascita di suo figlio.

Tutta colpa di… Fabio Capello: “mia moglie stava per partorire, le si erano da poco rotte le acque. Lo dissi all’allenatore e lui mi rispose che avremmo iniziato gli allenamenti mezz’ora dopo. Gli chiesi se potevo raggiungere mia moglie in ospedale a Manchester, ma fu irremovibile. Disse che aveva bisogno di me, anche se era solo un’amichevole e che avrei giocato nel secondo tempo. Non mi fece giocare, restai in panchina tutti i 90 minuti. Persi quindi la possibilità di assistere alla nascita di mio figlio. Mi mancò di rispetto“, ha raccontato il portiere del Watford.