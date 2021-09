“F1rst”, fuori oggi il nuovo singolo di R3to: sarà la colonna sonora del Gp di Monza di F1

SportFair

Fuori oggi, lunedì 6 settembre, “F1RST”, il nuovo singolo di R3TO dedicato alla Formula 1 e disponibile in streaming e digital download al link https://R3TO.lnk.to/F1RST. Prodotto da heysimo, il brano è stato scelto dal canale Sky Sport F1 come colonna sonora delle trasmissioni televisive che proporranno su Sky e in chiaro su Tv8 la diretta degli eventi legati al Gran Premio di Monza, in programma dal 10 al 12 settembre.

Un traguardo importantissimo per il rapper milanese, che con “F1RST” porta per la prima volta i grandi cliché della Formula 1 su video e musica, citando i più noti piloti e l’immaginario legato a questo sport e rappando su una strumentale dance in stile Daft Punk. “In linea con la direzione che la Formula 1 ha preso negli ultimi anni, – commenta R3TO – cioè quella di avvicinarsi sempre di più ai giovani, ho voluto creare un brano adatto ad ogni fascia di età, per dare voce e rappresentare tutti gli appassionati di motorsport e videogamers del mondo dei motori, tramite un progetto iconico”.

“F1RST” sarà il primo di diversi brani con cui l’artista vorrebbe avvicinarsi alla definizione di “sport rapper”: “ho in cantiere diversi progetti a tema sport. La mission è quella di cogliere mood, vibe, cliché degli sport seguiti da un vasto pubblico e trasformarli in musica, con un prodotto audio e video confezionato sulla base dei desideri degli appassionati delle diverse realtà sportive, italiane e non solo”.

È online sempre da oggi anche il video del brano diretto da Gioele Muyumba, che rappresenta a pieno il mood di “F1RST”, ritraendo in immagini una moltitudine di termini legati al mondo dei videogiochi di Formula 1: simulatori di guida e una vera Showcar di F1 completamente brandizzata si alternano alle immagini di un clima di festa tipico del momento più sognato di un pilota, la vittoria.

Il brano e il video vantano anche la presenza di due ospiti d’eccezione: nella canzone troviamo la voce di Carlo Vanzini, commentatore ufficiale della F1 che ha dato il permesso di utilizzare un suo “fucsia”, termine noto nell’ambiente, all’interno di una delle strofe; mentre nel video è presente Carolina Tedeschi, nota influencer del mondo della Formula 1.

R3TO, all’anagrafe Federico Torre, nasce a Milano l’1 dicembre 1993, da una famiglia originaria del Cilento. Inizia a scrivere intorno ai 14 anni, ma pubblica il primo mixtape soltanto diversi anni dopo: nel 2016 esce “Soul-Est-A Mixtape”, firmato con lo pseudonimo di RETO. Nel 2018 ha l’opportunità di dare vita a un progetto visivo molto importante, legato alla sua terra d’origine: “Karma (Cilento Official Video)” mira infatti a presentare con riprese mozzafiato una delle coste più belle e famose della Campania. Il legame con il Cilento lo porta anche ad essere ospitato per ben due volte a Casa Sanremo, nel 2017 e nel 2018, dove ha l’occasione di presentare il suo progetto. Nello stesso anno esce anche “Bloody call Freestyle”, il cui video viene invece girato a Boston. Nel 2020 pubblica “5.15 am”, unico video con dentro i due brani “Okay” e “VideoLove”. In questi anni si esibisce live in diversi locali milanesi ed ha avuto l’onore di aprire i concerti di Jake La Furia e Frah Quintale. “F1RST” è il suo primo progetto a nome R3TO e segna l’inizio di una serie di brani a tema sportivo, con cui mira ad unire sport e musica, le sue due grandi passioni, attraverso un unico linguaggio.