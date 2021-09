Clamoroso in Colombia: Fabian Angel entra in campo e… sniffa in diretta tv, le precisazioni del team [VIDEO]

SportFair

Scene davvero insolite dalla Colombia: durante la partita tra Junior e Huila del campionato colombiano di calcio un giocatore è finito nella bufera per un gesto clamoroso.

Ad attirare l’attenzione è stato il centrocampista Fabian Angel, catturato dalle telecamere mentre ‘sniffava’ una sostanza non identificata, proprio appena dopo il suo ingresso in camp ed il video ha fatto subito il giro dei social, diventando virale adesso anche in Italia.

Dopo il match il club ha fatto chiarezza sull’accaduto, spiegando che si trattava di carbonato di ammonio, una sostanza legale, che non è considerata doping, ma ha anche precisato che il calciatore non aveva ricevuto alcuna autorizzazione per farne uso e per questo motivo è stato preso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Anche Fabian Angel stesso, poi, ha fatto chiarezza sui socia, spiegando che la sostanza in questione non era dopante per poi raccontare nei dettagli la vicenda a “El Heraldo”: “molte persone hanno guardato la cosa in modo diverso, ma le persone che sono nel mondo del calcio sanno di cosa si tratta. Presto si è prestato a malintesi. Quello che ho usato era ammoniaca, ma non sono il primo o l’ultimo a farlo, la maggior parte dei giocatori di calcio la usa. Questo è un prodotto che un aiuta a migliorare la capacità di concentrazione e permette di essere vigili e respirare meglio quando si è in campo. Chiarisco perché non voglio che si generino malintesi”.