Brutto incidente stradale a Trapani: coinvolti nello schianto due atleti azzurri

Paura a Trapani, dove ieri è avvenuto uno spaventoso incidente, nella frazione di Locogrande. Coinvolti nello schianto anche Osama Zoghlami, atleta italiano che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, e la fidanzata Federica Sugamiele, giovane atleta azzurra anche lei.

L’incidente

La coppia di atleti azzurri si trovava in auto, in compagnia di due amici appena sposati. Osama e Federica stavano accompagnanto i neo sposi in aeroporto, dove li attendeva un volo per il viaggio di nozze, ma un brutto incidente, in aeroporto, non li ha fatti mai arrivare.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma la vettura su cui viaggiavano gli sposi con i due atleti azzurri si è schiantata contro un’altra auto, con a bordo due ragazzi: tutti e 6 i passeggeri delle macchine sono rimasti feriti, chi in maniera più grave e chi meno.

Ad avere la peggio è stata la sposa, trasferita in elisoccorso a Palermo e uno dei passeggeri dell’altro veicolo. Nulla di grave per Zoghlami, mentre la fidanzata Sugamiele ha riportato alcuni traumi ed è ricoverata all’ospedale Sant’Antonio di Abate.