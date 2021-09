L’Italia brilla anche nel tennistavolo alle Paralimpiadi: prezioso bronzo per Michela Brunelli e Giada Rossi

SportFair

La terza medaglia di giornata per l’Italia alle Paralimpiadi di Tokyo arriva dal tennistavolo grazie a Michela Brunelli e Giada Rossi, brave a mettersi al collo un prezioso bronzo. Le uniche rappresentanti azzurre della rassegna in questa disciplina riescono ad agguantare il podio paralimpico nel torneo a squadre di classe 1-3 femminile, cedendo 1-2 in semifinale alla Cina. Una sconfitta che regala comunque la medaglia alle azzurre, non essendoci la finale per il terzo posto in questa disciplina. Dopo il successo nel doppio, Michela Brunelli e Giada Rossi alzano bandiera bianca in entrambi i singolari, permettendo così a Li Qian (classe 3) e Xue Juan (classe 3) di andare a giocarsi la finale per l’oro.