“Ne dovete mangiare di pastasciutta”, Bonucci torna sullo sfottò agli inglesi: “troppo sicuri di vincere”

SportFair

Sono passati quasi due mesi dalla vittoria dell’Italia a Euro 2021, ma l’adrenalina e la soddisfazione per quel trionfo non sono ancora svanite. La Nazionale Italiana si è ritrovata in questi giorni a Coverciano per le prime tre gare della nuova stagione, valide per le Qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar, riassaporando le stesse sensazioni provate a Wembley. Tra i momenti cult di quella sera non può non esserci la famosa frase di Bonucci sulla pastasciutta, tornata di moda durante la conferenza stampa del difensore azzurro andata in scena oggi.

Il motivo di quella frase

Stuzzicato su quella sua ormai famosa citazione, Bonucci ha ammesso: “la mia uscita ha riscosso tanto successo ma era solo dovuta al fatto che nei giorni precedenti alla finale avevo sentito diverse dichiarazioni che parlavano di Inghilterra vincitrice. Il campo poi ha dimostrato qualcosa di diverso. All’Europeo ci avevano dato per sicuri sconfitti agli ottavi o ai quarti, e quello fu uno sfogo contro chi non credeva in noi. Ora tutto si resetta, domani giocheremo contro una Nazionale che ci conosce e poi in Svizzera ci giocheremo uno scontro diretto. Dobbiamo sederci al tavolo consapevoli di essere forti ma con umiltà“.