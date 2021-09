Cristiano Ronaldo al Manchester United, Bolt elogia CR7: “giocherà fino a 42 anni”

La decisione di Cristiano Ronaldo di cambiare team ha fatto parlare il mondo intero. Il calciatore portoghese, dopo l’estate, ha manifestato il desiderio di iniziare una nuova avventura calcistica e, quindi, di dire addio alla Juventus, dopo tre anni di alti e bassi in bianconero.

A commentare il ritorno di CR7 al Manchester United, in questi giorni, è stato anche Usain Bolt, ex campione olimpico e appassionato di calcio: “è un grande affare rivederlo in Premier. Cristiano pretende molto, quindi pretenderà molto da questi giocatori e non farà altro che migliorarli. È su un altro livello, è una macchina. Penso che giocherà fino all’età di 42 anni perché sarà sempre così in forma e ad un livello più alto per molti dei giocatori più giovani a causa del lavoro che mette e della dedizione che ha“, ha affermato il giamaicano ai microfoni della BBC.