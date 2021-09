Super Francesco Bettella nei 50 dorso categoria S1: prestigioso bronzo per lo stoico nuotatore azzurro

SportFair

Francesco Bettella conquista la seconda medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo, salendo sul terzo gradino del podio al termine della finale dei 50 dorso categoria S1. Lo stoico nuotatore azzurro compie una grande impresa e chiude alle spalle dell’israeliano Shalabi e dell’ucraino Kol, conquistando un prestigioso bronzo che permette all’Italia di salire a quota 54 medaglie in questa rassegna nipponica. Podio mai in discussione per Francesco Bettella che, pur non riuscendo a impensierire gli avversari davanti a lui, tiene molto bene a bada gli inseguitori e si guadagna così la seconda medaglia personale in questa Paralimpiade.