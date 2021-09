Matteo, quando ci vuole ci vuole: “me so rotto il ca**o”, Berrettini ed il siparietto esilarante durante la Laver Cup [VIDEO]

SportFair

Alla Laver Cup non mancano le risate! Il Team Europe è ad un passo dalla vittoria nella sfida contro il Team World con un risultato di 11-1 alla vigilia dell’ultimo giorno di sfide.

Ieri sera, è stato il doppio giocato da Rublev e Tsitsipas a regalare alla squadra europea questo netto vantaggio. Durante la sfida contro Isner e Kyrgios diversi appassionati italiani che stanno seguendo la competizione non hanno potuto fare a meno di notare una scenetta esilarante.

Tornati in panchina i due giocatori schierati in campo da Borg, Berrettini è stato protagonista di uno sfogo davvero simpatico: il tennista azzurro si è avvicinato ai compagni di squadra per complimentarsi con loro e dargli la carica giusta per continuare a far bene in campo, “bravi ragazzi, bravo Stef“, ha affermato.

Zverev, avvicinatosi anche lui ai suoi compagni, ha scherzato con Berrettini: “parliamo italiano?“, ha affermato il tedesco a seguito degli incitamenti del romano nella sua lingua d’origine.

Berrettini non ha resistito e si è lasciato andare ad un duro ma simpatico sfogo: “si parliamo italiano me so rotto il ca..o“, ha affermato, probabilmente stanco di dover parlare in inglese in continuazione, non solo durante le interviste ma anche con i suoi compagni di squadra.