Berrettini ci prova, ma Djokovic trionfa in rimonta: non riesce l’impresa all’azzurro agli US Open

Nottata di magia e spettacolo con la sfida tra Djokovic e Berrettini valida per i quarti di finale degli US Open. Il tennista azzurro, numero 8 al mondo, ha iniziato il match con grinta, portandosi a casa il primo set e mettendo da subito in difficoltà il suo avversario.

Il serbo, numero 1 al mondo, si sa, ama le sfide e ama reagire nei momenti di difficoltà e così ha fatto oggi in campo, come anche negli ottavi di finale contro Brooksby, rimontando e portandosi a casa una splendida vittoria.

E’ Djokovic, quindi, a staccare il pass per le semifinali dello Slam statunitense in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York: la partita è terminata dopo 3 ore e 30 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, 6-3.

Adesso nel percorso verso il Grande Slam di Djokovic si presenta nuovamente Zverev, campione olimpico in carica, che proprio a Tokyo ha eliminato il numero 1 al mondo, impedendogli così di lottare per il Golden Gran Slam.