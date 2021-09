Bebe Vio esilarante, la campionessa paralimpica si prende in giro da sola: “se sei felice tu lo sai… ah no” [FOTO]

SportFair

E’ tempo di vacanze e relax per Bebe Vio. L’atleta azzurra, che a Tokyo si è confermata campionessa paralimpica di fioretto, migliorando il risultato nella gara a squadre rispetto a Rio 2016, mettendosi al collo oltre l’oro dell’individuale anche uno splendido argento, ha trascorso una bellissima vacanza con la sua famiglia.

Una vacanza divertentissima e piena di risate, conclusasi con un post di Bebe Vio autoironico. La campionessa azzurra ha infatti pubblicato una foto che la ritrae in acqua, felicissima, accompagnata da una didascalia davvero esilarante: ““se sei felice e tu lo sai batti le mani 👏🏽”

… ah no 😂“, ha scritto, scherzando sul fatto che della meningite fulminante che l’ha colpita da ragazzina, le mani non ce le ha.