La prima volta non si scorda mai: Toma Basic trascina la Lazio contro la Lokomotiv, preoccupazione per l’infortunio di Immobile

Effetto derby. La Lazio si conferma anche in Europa League e riscatta la sconfitta all’esordio contro il Galatasaray. La compagine di Maurizio Sarri è una squadra molto competitiva, in grado di togliersi soddisfazioni in campionato e in Europa. Il presidente Lotito è stato coraggioso, con l’arrivo di Sarri la squadra è completamente cambiata dal punto di vista dell’atteggiamento e della mentalità, il gioco è più propositivo e regala spettacolo. Inevitabili i problemi in fase difensiva, ma con il passare del tempo la squadra riuscirà a prendere le misure. I biancocelesti hanno conquistato tre punti d’oro per la classifica, la squadra di Maurizio Sarri ha superato la Lokomotiv Mosca.

La prima volta e l’infortunio di Immobile

La Lazio ha messo in mostra la superiorità tecnica e fisica già dai primi minuti. Prima da titolare e primo gol con la maglia biancoceleste per Toma Basic, il centrocampista sblocca il match dopo appena 13 minuti. Il club italiano mette in archivio il match già al 38′, è Patric a ribadire in rete. Passano pochi minuti e la Lazio deve fare i conti con una tegola: l’attaccante Ciro Immobile è costretto al cambio a causa di un infortunio al flessore della gamba destra. Al suo posto entra Muriqi. Il secondo tempo è di controllo per la squadra di Sarri che non rischia mai. Il risultato non cambia più, finisce 2-0. Primo successo per la Lazio nella competizione che sale a quota tre punti, la classifica è cortissima ed è tutto aperto per la qualificazione.