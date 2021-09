Simone Barlaam si arrende solo al mostro Martin: splendido argento per l’azzurro nei 100 farfalla S9

SportFair

Simone Barlaam regala la medaglia numero 52 all’Italia in queste Paralimpiadi di Tokyo, il nuotatore italiano conquista infatti la medaglia d’argento nei 100 farfalla categoria S9 arrendendosi esclusivamente al mostro William Martin. L’azzurro sforna una prestazione monstre in vasca e si merita ampiamente il secondo gradino del podio, alle spalle dell’australiano che non solo si prende la medaglia d’oro, ma stampa anche il nuovo record del mondo. Terzo posto invece per Alexander Skaliukh, mentre Federico Morlacchi chiude le proprie Paralimpiadi con un quarto posto amaro, che non gli permette di centrare il podio paralimpico.