Scontri con la polizia e lancio di bottiglie: arrestati 12 tifosi del Napoli dopo il match di Leicester

Se in campo tutto si è risolto per il meglio, grazie alla doppietta di Osimhen che ha evitato al Napoli la sconfitta sul campo del Leicester, lo stesso non si può dire per 12 tifosi azzurri che sono stati arrestati dalla polizia per gli incidenti avvenuti dentro e fuori il King Power Stadium. Stando a quanto riferito dai media locali, sono scattate le manette per un piccolo gruppo di supporters napoletani, protagonisti prima di un lancio di bottiglie con i tifosi rivali e poi di una rissa con gli stewards dello stadio, sedata dopo alcuni minuti di tensione.

La nota della autorità

Gli arresti dovrebbero essere avvenuti fuori dal King Power Stadium, dove la polizia ha identificato e fermato i responsabili degli scontri avvenuti all’interno dell’impianto. Nella notte è arrivato anche un comunicato delle autorità locali, che hanno definito “vergognoso” il comportamento di alcuni supporters del Napoli. Nel corso della giornata di oggi, verranno poi analizzati ulteriori filmati per individuare altri eventuali responsabili degli scontri.