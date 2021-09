Violenza inaudita in Piemonte: giovane arbitro preso a pugni in un match di Prima Categoria [VIDEO]

SportFair

Una pessima pagina di sport è stata scritta nella giornata di ieri nel Girone A della Prima Categoria piemontese, precisamente nel corso del match giocato tra Oleggio Castello e Carpignano, sospeso per una vile aggressione nei confronti dell’arbitro. Il signor Andrea Felis della sezione di Torino è stato colpito al volto da Giovanni Alosi, allenatore della squadra ospite, andato su tutte le furie dopo il rosso sventolatogli in faccia dal direttore di gara per proteste. Una vera e propria follia, che ha spinto il fischietto torinese a decretare immediatamente la sospensione della partita, che sarà conteggiata come una vittoria a tavolino per i padroni casa. Per Alosi invece è in arrivo una pesantissima squalifica oltre che, presumibilmente, una denuncia penale per aggressione da parte del signor Felis.