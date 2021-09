Inarrestabile Antonio Fantin alle Paralimpiadi di Tokyo: oro e record del mondo nei 100 metri S6

SportFair

Il programma odierno delle finali di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo regala subito una medaglia d’oro all’Italia, a prendersela è Antonio Fantin che conquista il titolo paralimpico nei 100 stile libero categoria S6. Una rimonta pazzesca quella del nuotatore azzurro, che si toglie la soddisfazione di centrare anche il nuovo record del mondo in 1.03.71, lasciando solo le briciole agli avversari. Dopo una prima vasca in sordina, l’atleta italiano alza i giri del motore e inizia a recuperare, andando a prendersi la prima posizione negli ultimi 15 metri. Secondo posto per Nelson Crispin Corzo (1.04.82), terzo il brasiliano Glock che completa così il podio dei 100 metri categoria S6. “Un sogno che diventa realtà – le parole di Fantin a RaiSport – l’ho coltivato da tanti anni e che grazie alla mia famiglia e al mio allenatore è diventato realtà“.