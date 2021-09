Anna Falchi ed il gestaccio di Zaniolo: “il mio intento era goliardico, facciamoci una risata”

SportFair

Il derby della capitale è andato alla Lazio, che ha vinto all’Olimpico contro la Roma per 3-2. Al termine del match non sono mancate le polemiche: in particolar modo a finire nel caos è stato Nicolò Zaniolo, immortalato mentre, dirigendosi negli spogliatoi a fine partita, rispondeva ai tifosi laziali con dei gestacci poco signorili.

A finire nel caos con Zaniolo è stata anche Anna Falchi, tifosissima della Lazio, che nelle sue Storie Instagram ha pubblicato un video che coglie proprio Zaniolo nel fattaccio e per questo motivo è stata inondata di critiche ed insulti sui social.

L’attrice e showgirl italiana ha voluto fare chiarezza oggi sui social: “il video post-derby che sta scatenando tante polemiche non voleva danneggiare nessuno. Il mio intento era goliardico. La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il suo idolo Zaniolo e per caso ha “colto l’attimo”. Facciamoci tutti una risata e… Forza Lazio”, ha scritto in una Storia Instagram.

Zaniolo, intanto, potrebbe rischiare qualche serio provvedimento dopo il suo gesto.