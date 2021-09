A Caronia l’impresa di Alejandro Valverde: lo spagnolo vince la 3ª tappa del Giro di Sicilia ma… cade dopo il traguardo [VIDEO]

SportFair

E’ andata in scena oggi la terza tappa del Giro di Sicilia: i ciclisti si sono sfidati nel percorso di 180 km da Termini Imerese a Caronia caratterizzato dal finale in salita e dalla scalata della Forcella di Barfuco e del GPM di Pollina, con 11km al 6% circa di pendenza.

Una terza tappa spettacolare che ha visto Alejandro Valverde festeggiare per una splendida impresa. Il corridore spagnolo, infatti, a ben 41 anni, è stato il primo a tagliare il traguardo di Caronia, vincendo la tappa odierna della corsa siciliana a poco più di un mese dalla spaventosa caduta alla Vuelta di Spagna.

Una giornata di gioia, dunque per il ciclista della Movistar, ma anche di… dolore: poco dopo il traguardo, infatti, Valverde è stato protagonista di una caduta. Lo spagnolo è ‘inciampato’ con la sua bici in una protezione per cavi, finendo a terra: “un finale inaspettato. Vediamo come dormiamo e come affrontiamo la giornata di domani“, ha dichiarato.

Venceu e caiu mas sem gravidade rs#ilgirodisicilia pic.twitter.com/0hvl9PobWb — País do Ciclismo (@DoCiclismo) September 30, 2021

On en parle ou pas de la roue de Valverde ?? 🤔🤔#valverde #ilgirodisicilia pic.twitter.com/ixrVVA0KrP — Duriez Alexis (@DuriezAlexis62) September 30, 2021