Aldo Montano lascia il Grande Fratello Vip: l’atleta raggiunge i colleghi medagliati al Quirinale, poi la quarantena prima di rientare nel reality

Giornata di ricche emozioni a Roma per tutti i medagliati olimpici e paralimpici, che sono al Quirinale, dove riceveranno l’omaggio del Capo dello Stato Mattarella per le loro imprese a Tokyo.

Non poteva rinunciare ad un evento così importante lo schermitore azzurro Aldo Montano, che in Giappone ha fatto la storia, chiudendo la sua carriera a 43 anni con un argento e conquistando 5 medaglie in 5 Olimpaidi: l’atleta italiano, nonostante il suo impegno col Grande Fratello Vip ha ottenuto una speciale concessione per unirsi ai suoi colleghi in questo giorno così importante.

“Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena”, ha comunicato Mediaset sui social.

Da Roma, intanto, tante le foto e le Storie Instagram che immortalano Montano insieme ai medagliati azzurri.