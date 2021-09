Al via oggi il Giro di Sicilia, si parte da Avola: occhi puntati su Vincenzo Nibali

SportFair

Il Giro di Sicilia Eolo, organizzato da RCS Sport in collaborazione con la Regione Siciliana, prenderà il via oggi, martedì 28 settembre da Avola per concludersi dopo quattro frazioni a Mascali venerdì 1 ottobre.

Tanti campioni del ciclismo internazionale al via come l’enfant du pays Vincenzo Nibali, vincitore di quattro grandi giri (Giro d’Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta a España 2010) e tre Classiche Monumento (Il Lombardia 2015, 2017, Milano-Sanremo 2018), il britannico Chris Froome (Giro d’Italia 2018; Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017; Vuelta a España 2011, 2017), lo spagnolo Alejandro Valverde (Vuelta a España 2009, quattro Liège-Bastogne-Liège, cinque Freccia Vallone e campione del mondo su strada nel 2018), il francese Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France (2016 e 2017) e vincitore della Maglia a Pois nel 2019, e gli americani Joe Dombrowski, vincitore di tappa all’ultimo Giro d’Italia, e Brandon McNulty (Il Giro di Sicilia 2019).

Ci saranno anche Lorenzo Fortunato, trionfatore sullo Zoncolan nella tappa 14 della Corsa Rosa 2021, Simone Velasco (Trofeo Laigueglia 2019), il danese Mattias Skjelmose Jensen, grande rivelazione dell’ultimo UAE Tour (6^ nella generale), il 20enne campione di Puerto Rico Abner Gonzalez, Thymen Arensman, 21 anni, 3^ della cronometro finale della Vuelta a España, e il 19enne Alastair MacKellar.